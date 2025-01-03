Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон

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Ракурс

Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон.

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За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Шевченківський районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому в умисному вбивстві Ірини Фаріон. В’ячеслав Зінченко перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб — до 4 березня 2025 року включно.

Засідання відбулося в Шевченківському райсуді Львова. Судове засідання не розпочалося вчасно через повідомлення про «замінування» Шевченківського райсуду, але вибухівки не знайшли.

Юнака затримали вдома у Дніпрі у липні 2024 року і з того часу він перебуває під вартою.

Нагадаємо, Зінченку інкриміновано умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Історія питання

На підставі зібраних доказів дії обвинуваченого перекваліфіковано. Йому інкримінують умисне вбивство особи, пов’язане з виконанням нею громадського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що 19 липня 2024 року у Львові обвинувачений з відстані близько двох метрів вистрелив у потерпілу з пістолета і втік з місця події. Жінка померла того ж дня від проникаючого вогнепального поранення у голову у лікарні.

В прокуратурі стверджують: докази підтверджують, що вбивство було скоєно через виконання потерпілою громадського обов’язку та з мотивів національної нетерпимості.

Обвинувачений виявив переконання в «національній дискримінації громадян України, які спілкуються російською мовою». Ірина Фаріон, яка була відома своєю позицією щодо захисту української мови та культури, своїми діями нібито розколювала народну єдність. На підставі чого у фігуранта виник умисел на її вбивство.