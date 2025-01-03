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Ракурс
Суд надав охорону доньці Ірини Фаріон та її дітям

Суд надав охорону доньці Ірини Фаріон та її дітям

3 січ 2025, 13:54
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Суд постановив надати доньці Ірини Фаріон Софії Особі та її двом малолітнім дітям особисту охорону терміном на два місяці до 2 березня 2025 року.


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Під час засідання адвокатка Софії Особи повідомила про погрози у соцмережах на їхню адресу. Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

У 2024 році Софія особа пережила втрату матері та чоловіка, який у жовтні загинув на війні за незалежність.

Суд 3 січня продовжив запобіжний захід для В’ячеслава Зінченка у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб. Його обвинувачують в убивстві Ірини Фаріон.

Клопотання про подовження терміну запобіжного заходу прокурор мотивував тим, що судовий розгляд справи щойно розпочався і завершити його до закінчення попереднього терміну тримання під вартою, який спливає 12 січня, неможливо. Ризики ж, через які прокуратура наполягає на цьому запобіжному заході, не зникли, а навіть збільшилися.

Джерело: Ракурс


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