Для модуля управління ЗРК Patriot змонтували першу броню

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Броньований захист для модуля управління комплексом MIM-104 Patriot виготовила група «Метінвест». Інженери вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою ППО.

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Про це повідомила 3 січня пресслужба групи.

Бронепанцирем захистили мозковий центр ЗРК Patriot, що управляє системою протиповітряної оборони.

Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в’язкості та опору до механічних навантажень, — йдеться у повідомленні.

Панцир складається з майже 200 елементів — пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм, які захищають центр управління комплексом ППО.

Загальна вага панцира перевищує 2,6 т, проте в групі запевняють, що це «жодним чином не впливає на функціональність чи мобільність комплексу».