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Ракурс
Для модуля управління ЗРК Patriot змонтували першу броню

Для модуля управління ЗРК Patriot змонтували першу броню (ФОТО)

3 січ 2025, 15:11
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Броньований захист для модуля управління комплексом MIM-104 Patriot виготовила група «Метінвест». Інженери вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою ППО.


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Про це повідомила 3 січня пресслужба групи.

Бронепанцирем захистили мозковий центр ЗРК Patriot, що управляє системою протиповітряної оборони.

Фото: Метінвест

Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в’язкості та опору до механічних навантажень, — йдеться у повідомленні.

Панцир складається з майже 200 елементів — пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм, які захищають центр управління комплексом ППО.

Загальна вага панцира перевищує 2,6 т, проте в групі запевняють, що це «жодним чином не впливає на функціональність чи мобільність комплексу».

Джерело: Ракурс


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