Трампу оголосять вирок у справі про виплату порнозірці за 10 днів до інавгурації

https://racurs.ua/ua/n202804-trampu-ogolosyat-vyrok-u-spravi-pro-vyplatu-pornozirci-za-10-dniv-do-inavguraciyi.html

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Суддя у Нью-Йорку призначив оголошення вироку Дональду Трампу в кримінальній справі на 10 січня — за 10 днів до його інавгурації.

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Про це пише журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Ідеться про справу щодо виплат порнозірці Стормі Деніелз із виборчого фонду.

У травні 2024 року суд присяжних визнав Трампа винним за 34 пунктами, але вироку досі не оголосили.

Це безпрецедентний сценарій в історії США, адже до Трампа жоден американський президент — колишній чи чинний — не був звинувачений або засуджений за скоєння злочину.

Суддя заявив, що Трамп може бути присутнім на винесенні вироку особисто або віртуально.

Він додав, що не схильний засуджувати Трампа до тюремного увʼязнення і що вирок про «безумовне звільнення», тобто без тримання під вартою, штрафу або випробувального терміну, був би «найбільш життєздатним рішенням».

Трамп зіткнувся з чотирма кримінальними справами під час своєї президентської кампанії, але тільки ця справа дійшла до суду до виборів. За рештою досі не почались слухання по суті.