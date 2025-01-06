Зеленський дав інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n202861-interv-u-zelenskogo-podkasteru-leksu-fridmanu-golovni-zayavy-prezydenta.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Глава держави заявив, що в перші дні повномасштабної війни розмовляв з білоруським диктором олександром лукашенком і той просив вибачення за співучасті у війні. За словами Зеленського, лукашенко пропонував йому вдарити по Мозирському НПЗ в Білорусі «у відповідь» на обстріли України. Інтерв’ю Зеленського опублікували в YouTube.

Він казав, що це не я. Мовляв, з моєї території пускали ракети, і пускав путін. Це його слова, — заявив він.

Український лідер вважає, що Дональд Трамп здатний зупинити війну та запропонувати гарантії миру, адже має міжнародний авторитет. Також він припустив, що Трамп стане першим президентом, який прибуде в Україну літаком. Переговори з рф можливі лише після зустрічі з президентом США Трампом. Зеленський заявив, що Трамп може зупинити путіна, бо той «його боїться».

Також Зеленський наголосив, що не приїде на інавгурацію новообраного президента Сполучених Штатів без запрошення.

Я не можу приїхати, якщо президент Трамп мене не запросить. Це некрасиво. Я знаю, що лідерів не запрошують окремо, але я знаю лідерів, які захочуть і приїдуть. Я така людина — в гості без запрошення не можу, — зізнався президент.

Глава держави вважає, що в разі запрошення України в НАТО гарантії Альянсу можуть тимчасово діяти виключно на підконтрольних Україні територіях. Президент впевнений, що про це «можна домовитися».

Зеленський також розповів, що Північна Корея може відправити воювати в Україну ще 30−40 тис. солдатів, і навіть 500 тис. Заявив, втрати серед військових КНДР уже становлять 3 тис. 800 осіб.

Президент також розповів про накладення санкцій на рф після початку повномасштабної війни.

Я завчасно просив їх про санкції, тобто, залякайте його. Не кажіть, будь ласка, якщо він прийде, якщо він пройде через кордон, якщо почне вбивати, то тоді. Ну це ху*ня, вибачте, — не добирав слів Зеленський.

Говорив Зеленський в інтерв’ю і про вибори в Україні. Він заявив, що вони відбудуться в рік завершення війни. Додав, що голосування у минулому році не провели через воєнний стан і відповідно до положень Конституції.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю марафону «Єдині новини» заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у війні росії та України. Володимир Зеленський вважає його «сильним та непередбачуваним», тож він може допомогти зупинити владіміра путіна.