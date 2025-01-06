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Ракурс
Російська армія просунулася у Торецьку. Карта: DeepState

Армія рф просунулася у Торецьку — DeepState (КАРТА)

6 січ 2025, 10:22
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Російські війська просунулися в низці населених пунктів Донецької області.


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Зокрема, ворожа армія має просування у Торецьку. Також противник просунувся у Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного. Про це аналітичний проект DeepState в ніч на 6 січня повідомив у Telegram.

Як відомо, у Торецьку тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Окупанти використовують тактику «випаленої землі», намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових. Зокрема, ворог знищує багатоповерхові житлові будинки.

Російська армія просунулася у Торецьку. Карта: DeepState

Російська армія просунулася у Торецьку. Карта: DeepState

Російська армія просунулася у Торецьку. Карта: DeepState

Російська армія просунулася у Торецьку. Карта: DeepState

Нагадаємо, 5 січня колона російських військ увійшла до села Єлизаветівка Краматорського району Донецької області. У першій половині дня в цей населений пункт через Воздвиженку прорвалися п’ять бойових броньованих машин противника. У населеному пункті тривав бій, бо росіяни висадили десант.

Джерело: Ракурс


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