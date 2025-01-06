Російських агентів спіймала СБУ. Фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n202871-rosiyski-agenty-planuvaly-masovyy-terakt-sered-viyskovyh-na-kyyivschyni.html

Ракурс

Агентурна мережу російських спецслужб планувала масовий теракт серед військових у Київській області.

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Четверо агентів рф готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який на режимний об'єкт мав доставити неповнолітній, переодягнений у військову форму українського зразка. Про це 6 січня повідомили Офіс генпрокурора та прес-центр Служби безпеки України.

Росіяни відстежували пересування агента у режимі онлайн і хотіли підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення. Сам же ж агент навіть не здогадувався, що буде «смертником». Він вважав, що СВП вибухне після того, як вийде із будівлі.

Правоохоронці вважають, що ворог цим терактом хотів розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один «військовий» підриває інших на знак протесту.

Неповнолітнього терориста і трьох інших агентів вже затримано. Їм повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Національна поліція затримали двох завербованих спецслужбами рф неповнолітніх, які 28 листопада здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині — підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції.