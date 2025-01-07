Данія змінила герб на тлі заяв Дональда Трампа про плани домовитися про купівлю Гренландії

https://racurs.ua/ua/n202896-daniya-zminyla-gerb-na-tli-zayav-trampa-pro-kupivlu-grenlandiyi.html

Ракурс

Данія змінила герб на тлі заяв Дональда Трампа про плани домовитися про купівлю Гренландії.

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У новій версії герба збільшено та перенесено символи Гренландії (білий ведмідь) і Фарерських островів (баран) на друге і третє поля, тоді як символи Данії та Південної Ютландії тепер розташовані на першому і четвертому полях. Це четверта зміна герба з 1819 року.

Трамп під час свого першого президентського терміну (2017−2021) вже виступав за купівлю Гренландії, однак Данія відмовила йому ще до початку переговорів. Його старший син наразі планує відвідати столицю Гренландії Нуук, але там не планують контакти з чиновниками, стверджує Fox News.