Папа Римський напередодні інавгурації Трампа призначив архієпископом Вашингтона прихильника ЛГБТ та мігрантів

https://racurs.ua/ua/n202901-papa-rymskyy-naperedodni-inavguraciyi-trampa-pryznachyv-arhiiepyskopom-vashyngtona-pryhylnyka-lgbt.html

Ракурс

Папа Римський Франциск перед самою інавгурацією Дональда Трампа призначив архієпископом Вашингтона кардинала Роберта Макелроя — прихильника ЛГБТ, мігрантів, і затятого критика новообраного президента США.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Кардинал Макелрой вважається найпрогресивнішим служителем католицької церкви. Раніше, він майже десять років був єпископом Сан-Дієго (Каліфорнія).

Видання вважає, що це призначення свідчить про бажання Папи мати більш ліберальний єпископат США і відбувається за два тижні до вступу Трампа на посаду.