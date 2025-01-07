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Папа Римський напередодні інавгурації Трампа призначив архієпископом Вашингтона прихильника ЛГБТ та мігрантів

Папа Римський напередодні інавгурації Трампа призначив архієпископом Вашингтона прихильника ЛГБТ та мігрантів

7 січ 2025, 11:49
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Папа Римський Франциск перед самою інавгурацією Дональда Трампа призначив архієпископом Вашингтона кардинала Роберта Макелроя — прихильника ЛГБТ, мігрантів, і затятого критика новообраного президента США.


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Про це пише The Wall Street Journal.

Кардинал Макелрой вважається найпрогресивнішим служителем католицької церкви. Раніше, він майже десять років був єпископом Сан-Дієго (Каліфорнія).

Видання вважає, що це призначення свідчить про бажання Папи мати більш ліберальний єпископат США і відбувається за два тижні до вступу Трампа на посаду.

Джерело: Ракурс


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