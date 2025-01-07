Келін Джорджеску заявив, що він — «обраний президент Румунії»

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Келін Джорджеску, який маніпулював через Тікток, що призвело до скасування виборів, опублікував на своїй сторінці у FB заяву, де самопроголосив себе «обраним президентом Румунії» і закликав держустанови усунути чинного президента Йоганніса та оголосив уряд Чолаку нелегітимним.

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У своїй заяві Джорджеску зазначив, що парламент має негайно скасувати «диктаторський мандат» Йоганніса, а генпрокуратура розслідувати фальсифікацію виборів, у якій, за його словами, брали участь партії більшості — PSD, PNL, президент Йоганніс та Конституційний суд.

Омбудсмен, за словами, Джорджеску, повинен втрутитися для відновлення верховенства права або подати у відставку.

Уряд Чолаку Джерджеску назвав «нелегальним, нелегітимним і аморальним», як і президента Йоганніса.

Джеорджеску пообіцяв ліквідувати «політичну зграю», яка руйнує демократію та права румунського народу.

Раніше Джорджеску звернувся до Європейського суду з прав людини, щоб зобов’язати Румунію провести другий тур голосування. Туди наприкінці листопада 2024 року пройшла також прозахідна Олена Ласконі.

Бухарест порушив право людей на вільні вибори та справедливий суд, вважає політик.

Провладний кандидат у президенти Румунії Крін Антонеску призупинив () передвиборчу кампанію.

Усе через те, що коаліція досі одностайно не схвалила його кандидатуру, а точна дата президентських виборів невідома.

За словами Антонеску, він чекає від уряду Румунії «відповідальної поведінки». Зокрема це стосується пояснень, «що сталося в Румунії зі скасуванням першого туру голосування», щоб «гарантувати, що в цій країні ще є демократія».

У грудні Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів через маніпулятивну кампанію ультраправого кандидата Келіна Джорджеску.

Правляча коаліція призначила перший тур виборів на 23 березня 2025 року, а другий — на 6 квітня.

Проєвропейська коаліція публічно заявила, що підтримує Антонеску від Національної ліберальної партії Румунії як єдиного кандидата. У виборах також візьмуть участь Олена Ласконі від «Союзу порятунку Румунії» та безпартійні Нікушор Дан і Даніель Фунеріу. Балотуватиметься і проросійський Джорджеску, який переміг на нинішніх виборах.