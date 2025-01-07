Командир в Одесі вимагав у підлеглих відкати з бойових виплат

https://racurs.ua/ua/n202905-komandyr-v-odesi-vymagav-u-pidleglyh-vidkaty-z-boyovyh-vyplat.html

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Побори з військовослужбовців у розмірі 30% від бойових виплат збирав командир однієї з військових частин в Одесі.

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Як повідомили у пресслужбі поліції області, він вимагав від підлеглих гроші, пояснюючи це потребами військової частини, зокрема — необхідністю ремонтувати техніку. Тим, хто не хотів платити, погрожував створити проблеми на службі, перевести в інші підрозділи або в зону бойових дій.

Так з червня по грудень минулого року 31-річний командир отримав понад 400 тис. грн. Затримали його на гарячому, під час отримання данини за грудень у розмірі 41 тисячі гривень.

Під час обшуків в автомобілі та квартирі фігуранта правоохоронці вилучили отримані гроші, мобільні телефони та банківські картки. Йому повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Військовослужбовцю загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд відправив його під варту з правом внесення застави.

За даними джерел «Думської» у правоохоронних органах, ідеться про командира 21 окремого взводу боротьби з підводнодиверсійними силами і засобами Військово-морських сил України, старшого лейтенанта Руслана Гупаленка.

У липні минулого року Державне бюро розслідувань викрило командира відділення одного з кораблів Військово-морських сил України, який вимагав у підлеглих військовослужбовців по 10 тисяч гривень за можливість покинути борт і піти в законний вихідний на сушу.