У Польщі оголосили дату нових виборів президента

Рафал Тшасковський може замінити Анджея Дуду на посаді президента Польщі. Фото -«Нова Польща»

https://racurs.ua/ua/n202942-u-polschi-ogolosyly-datu-novyh-vyboriv-prezydenta.html

Ракурс

Президентські вибори у Польщі відбудуться 18 травня, про це 8 січня оголосив маршалок Сейму Шимон Головня.

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При потребі другий тур виборів відбудеться 1 червня.

Анджей Дуда, симпатик PiS та політик, у якого особлива «хімія» стосунків з Володимиром Зеленським, добуває другий термін.

Поляки учетверте за неповні півтора роки підуть голосувати. У жовтні 2023-го це вони вигнали з влади правоконсервативну партію «Право і справедливість», у 2024 році обрали нову місцеву владу та депутатів Європарламенту і наступного року переоберуть президента.

У листопаді ключові сили визначили своїх кандидатів.

У ліберальній Громадянській коаліції (ГК), яка на чолі з Дональдом Туском перебуває при владі вже понад рік, праймеріз виграв мер Варшави Рафал Тшасковський.

Лідер опозиції — партії «Право і справедливість» (ПіС) — Ярослав Качинський — обрав кандидатом очільника Інституту національної пам’яті Кароля Навроцького.

Окрім цієї двійки із головних політичних таборів, є чинний маршалок (голова) Сейму Шимон Головня (його партія «Польща 2050» входить у склад владної коаліції) та лідер правопопулістської «Конфедерації» Славомір Менцен.

Поки в усіх опитуваннях громадської думки лідирує мер Варшави. Тшасковський в середині грудня зібрав би 35%-37 голосів. У Навроцького 22−24%. При цьому він постійно скорочує відставання від Тшасковського.

Третій — лідер антиукраїнської «Конфедерації» та ідейний натхненник блокування кордону Менцен (12−14%). Це дані опитувань IPSOS для TVP, Opinia 24 для RMF FM, Pollster для Superexpress.

Крім того, у мера Варшави перше місце в рейтингу довіри серед польських політиків — на нього вказали 45,8% респондентів.

Завадити президентським амбіціям Тшасковського можуть війна в Україні, інциденти на кордоні з Білоруссю, російська загроза і політичні зміни в Європі та США. Тому багато політологів підкреслюють, що кандидат на президента повинен мати імідж сильного лідера для важких часів, який опікуватиметься безпекою та армією, викликатиме довіру.