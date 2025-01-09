Кількість поранених у Запоріжжі знову зросла. Фото: ОВА

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Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок вчорашнього бомбардування зросла до 116 осіб.

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Наразі в медичних закладах перебувають 66 постраждалих. У відділеннях інтенсивної терапії в тяжкому стані перебувають 11 осіб. Інші постраждалі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. На амбулаторному лікуванні перебувають 47 осіб, серед них 13-річна дівчинка з контузією. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров 9 січня повідомив у Telegram.

А в ефірі телемарафону очільник обласної військової адміністрації додав, що окупанти атакували промисловий район Запоріжжя у той момент, коли місцеві жителі збиралися йти додому після роботи. Вони користувалися громадським транспортом й саме тому так багато загиблих та поранених.

Використовували маршрутні таксі, саме тому люди загинули у маршрутних таксі та два маршрутні таксі-автомобілі зруйновані. Сідали у свої автомобілі, саме тому 36 авто зруйновано. Тож справді це промисловий район, де жителі, просто закінчуючи свою зміну і вирушили додому, — зазначив Федоров.

Нагадаємо, 9 січня російська авіація скинула на Запоріжжя щонайменше дві авіабомби. КАБи влучили в проїзну частину міста — спалахнули десятки автівок, було потрощено трамвай і маршрутні таксі, а також пошкоджені чотири адмінбудівлі. Загинули 13 осіб.