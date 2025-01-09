Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії показали на супутникових фото

Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії. Фото: Maxar

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Масштабні лісові пожежі вирують у Каліфорнії.

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Стихія вирує в окрузі Лос-Анджелес. Рятувальники евакуюють людей, відомо про п’ятьох загиблих. Пожежа дійшла до міст Калабасас і Санта-Моніка, де живуть знаменитості. Згоріли маєтки акторів Менді Мур, Кері Елвеса та Періс Хілтон. Загалом згоріли близько 1 тис. 500 будівель. Супутникові пожежі з супутника Maxar опублікували у соціальній мережі Х.

Через надзвичайну ситуацію американська кіноакадемія перенесла низку подій премії «Оскар» 2025 року, а пожежі дісталися навіть Голлівудських пагорбів. Пожежі змусили евакуюватися американських акторів. Зокрема, виїхали Леді Гага, Вілл Сміт та Менді Мур.

Шкода від лісових пожеж вже склала понад 50 млрд дол. Існує загроза, що вогонь може знищити ще тисячі дорогих будівель.

На опублікованих фото з супутника видно, зокрема, знищені вогнем декілька вулиць в Альтадені, округ Лос-Анджелес. Також можна побачити руйнування будинків і підприємств уздовж Іст-Альтадена-драйв. На узбережжі також видно спалені ліси та задимлення від пожеж.

Нагадаємо, масштабна пожежа у Каліфорнії знищує територію на півночі та північному сході міста площею щонайменше 5 500 акрів (2 225 га). Усього зафіксовано чотири осередки загорянь, а найбільший — у районі Пасіфік-Палісейдс, де знаходяться резиденції світових знаменитостей.