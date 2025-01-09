Фіцо пригрозив «жорсткими заходами» проти України. Фото:

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив «жорсткими заходами» проти України через зупинку транзиту газу з росії.

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Словацький уряд може припинити всю гуманітарну допомогу Україні, ухвалити рішення про значне скорочення або повне скасування пільг для українських військових біженців, а також припинити постачання електроенергії. Відповідну заяву Фіцо процитував портал Teraz.sk.

Також Фіцо заявив, що використає право вето при ухваленні рішень у Європейському Союзі, які стосуються України. Посадовець наголосив, що Братислава піде на цей крок, якщо «не матиме іншого вибору».

За словами прем'єра, Словаччина була близька до укладання угоди про продовження транзиту газу через Україну, тому груднева заява президента Володимира Зеленського про те, що Київ зупинить транзит, його «дуже здивувала».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь, зокрема, припинити постачання електроенергії до України. Згодом він пригрозив обмежити допомогу українським біженцям.

Джерело: Teraz. sk