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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ 10 січня, фото: ДСНС

У Києві завершили ліквідацію наслідків російської атаки (ФОТО)

10 січ 2025, 14:16
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У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків російської атаки, а також роботи з розчищення небезпечних конструкцій будівлі, що зазнала пошкоджень.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вивезено 37 куб. м будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 куб. м сміття з технічного поверху, — розповіли у відомстві. — Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Наслідки російської атаки на Київ 10 січня, фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 10 січня, росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки.

Джерело: Ракурс


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