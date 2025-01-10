Последствия российской атаки на Киев 10 января, фото: ГСЧС

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У Солом’янському районі Києва завершено ліквідацію наслідків російської атаки, а також роботи з розчищення небезпечних конструкцій будівлі, що зазнала пошкоджень.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вивезено 37 куб. м будівельного сміття та упаковано в мішки ще 15 куб. м сміття з технічного поверху, — розповіли у відомстві. — Наразі на місці працюють комунальні служби, а також районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 10 січня, росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. У Солом’янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки.