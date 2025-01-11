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Дрон окупантів влучив у цивільне авто на Запоріжжі. Фото: поліція

Дрон окупантів влучив у цивільне авто на Запоріжжі — є загибла й поранені

11 січ 2025, 10:19
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Російський дрон атакував цивільний автомобіль з п’ятьма людьми у Запорізькій області.


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Загарбники усю ніч атакували Приморське, а на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали п’ятеро осіб. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров 11 січня повідомив у Telegram.

Поранення дістали четверо осіб — двоє чоловіків 46-ти та 60-ти років та двоє жінок 49-ти та 52-х років. Усіх постраждалих госпіталізували. Один з чоловіків перебуває у вкрай важкому стані.

А упродовж минулої окупанти завдали 377 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Росіяни здійснили 15 авіаційних ударів, 11 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, завдали 150 артилерійських ударів. Також 201 безпілотник різної модифікації атакував мирні населені пункти.

Влада отримала 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дрон окупантів влучив у цивільне авто на Запоріжжі. Фото: поліція

Нагадаємо, 9 січня російські загарбники вдарили по Херсону з авіації, випустивши три керовані авіабомби. Поранено цивільних, зруйнована цивільна інфраструктура.

Джерело: Ракурс


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