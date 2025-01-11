Дрон окупантів влучив у цивільне авто на Запоріжжі — є загибла й поранені

Дрон окупантів влучив у цивільне авто на Запоріжжі. Фото: поліція

https://racurs.ua/ua/n203024-dron-okupantiv-vluchyv-u-cyvilne-avto-na-zaporijji-ie-zagybla-y-poraneni.html

Ракурс

Російський дрон атакував цивільний автомобіль з п’ятьма людьми у Запорізькій області.

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Загарбники усю ніч атакували Приморське, а на ранок поцілили по цивільній автівці, у якій їхали п’ятеро осіб. Від отриманих травм 47-річна жінка загинула на місці. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров 11 січня повідомив у Telegram.

Поранення дістали четверо осіб — двоє чоловіків 46-ти та 60-ти років та двоє жінок 49-ти та 52-х років. Усіх постраждалих госпіталізували. Один з чоловіків перебуває у вкрай важкому стані.

А упродовж минулої окупанти завдали 377 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Росіяни здійснили 15 авіаційних ударів, 11 разів обстрілювали з реактивних систем залпового вогню, завдали 150 артилерійських ударів. Також 201 безпілотник різної модифікації атакував мирні населені пункти.

Влада отримала 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, 9 січня російські загарбники вдарили по Херсону з авіації, випустивши три керовані авіабомби. Поранено цивільних, зруйнована цивільна інфраструктура.