Розвідка Південної Кореї повідомила, що розповів полонений на Курщині північнокореєць

Захисники України захопили в полон північнокорейських військових, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n203051-rozvidka-pivdennoyi-koreyi-povidomyla-scho-rozpoviv-polonenyy-na-kurschyni-pivnichnokoreiec.html

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Південнокорейське розвідувальне агентство підтвердило нещодавнє захоплення Україною в полон двох північнокорейських двох солдатів.

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У відомстві також процитували слова одного з них про значні втрати серед північнокорейських військовослужбовців у росії. Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

(Ми) продовжуватимемо обмінюватися інформацією щодо північнокорейських полонених у тісній співпраці з розвідувальними органами України, — заявили в південнокорейській розвідці, додавши, що поранені солдати не перебувають у критичному стані.

За оцінками південнокорейських офіційних осіб, Північна Корея відправила близько 11 тис. військовослужбовців на підтримку росії у війні проти України.

Минулого місяця південнокорейська розвідка повідомляла, що щонайменше 100 північнокорейців були вбиті, а близько 1 тис. отримали поранення.

Вчора, 11 січня, СБУ повідомила про взяття в полон двох військових КНДР на Курщині. Зазначалося, що одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого — воїни-десантники ЗСУ.

У СБУ розповіли, що один із полонених, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, заявив на допиті, що вважав, що їде на навчання, а не на війну проти України.

Полонених допитували через корейських перекладачів у співпраці з Національною розвідувальною службою Південної Кореї, оскільки вони не розмовляють українською, російською або англійською мовами.

Джерело: Yonhap, СБУ