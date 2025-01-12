У Часовому Яру ЗС рф намагаються сунути на комбінат вогнетривких матеріалів

https://racurs.ua/ua/n203064-u-chasovomu-yaru-rosiyany-shturmuut-kombinat-vognetryvkyh-materialiv.html

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У Часовому Яру зс рф намагаються сунути на комбінат вогнетривких матеріалів.

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Там йдуть міські бої, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

На цьому напрямку тактика росіян, за словами Трегубова, доволі проста — вони намагаються кожного разу перегрупуватися, накопичити сили і вдарити знову. Втім українські воїни намагаються давати їм відсіч і поки що мають у цьому успіх.

Кадри апокаліптичної картини в Часовому Яру оприлюднили воїни 24 ОМБр ім. короля Данила.