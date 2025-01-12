Польща закрила небо для депутатів зі Словаччини, які прямували до Москви

https://racurs.ua/ua/n203066-polscha-zakryla-nebo-dlya-deputativ-zi-slovachchyny-yaki-pryamuvaly-do-moskvy.html

Ракурс

Польща закрила небо для делегації парламенту Словаччини, яка прямувала до Москви. Депутатам довелося летіти через Чехію і Німеччину.

.

Про це повідомив віце-спікер парламенту Андрей Данко.

Мені стало відомо, що Польща не дає дозвіл на прямий проліт. Ми змушені облетіти територію Польщі через Німеччину. Не розумію такого підходу, але це реальність, з якою треба змиритися, — сказав Данко у відеозверненні з аеропорту Братислави.

Роберт Фіцо напередодні заявив, що путін пообіцяв йому подовження поставок газу до Словаччини. Парламентарі підтвердили, що обговорюватимуть цю тему в росії. Один з учасників делегації заявив, що хоче привезти інформацію про життя в рф — «бо там теж живуть люди, там роблять бізнес німці, французи і американці».

TASR пише, що Польща заборонила їм політ над своєю територією, тому словаки летіли через Чехію та Німеччину. Разом із віцеспікером парламенту Словаччини Андреєм Данко до росії їдуть інші члени правлячої партії SMER-SD: Тібор Гашпар, Ріxард Глюк, Адам Лучанський і ще двоє парламентарів.

Віцеспікер назвав метою поїздки налагодження діалогу із росією. Для цього він планує поспілкуватися з російськими парламентарями та міністрами.

Виступити в Госдумє — це можливість, яка випадає раз в житті. Це честь для кожного політика, я пишаюся тим, що буду серед близько 30 світових лідерів, які там виступали. Я думаю, що саме парламенти мають проводити першу зустріч після такого тривалого періоду (відсутності діалогу — ред.). Прем'єр-міністр Фіцо розпочав цей діалог, і тепер справа за парламентом — розвивати його", — сказав він.

Іншою метою поїздки він називає прагнення «відкрити очі людям у Словаччині».