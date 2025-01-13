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Ракурс
Країна-агресор рф вночі атакувала Україну 110 дронами. Фото: ПС

Українська ППО вночі збила 78 ворожих дронів із 110

13 січ 2025, 10:21
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Масовану атаку російських безпілотників вночі відбивали українські військові.


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У ніч на 13 січня противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ росії. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Захисники змогли збити 78 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. Ще 31 ворожий дрон був локаційно втрачений.

Уламки збитих БпЛА у Сумській, Київській, Житомирсткій та Запорізькій області зафіксоване пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту.

Поліцейські показали наслідки атаки «Шахедів» на Київщину. Правоохоронці поінформували, що внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гуртожиток, приміщення лікарні та чотири транспортні засоби, серед яких автомобіль швидкої допомоги.

Наслідки падіння уламків на Київщині. Фото: Нацполіція

Наслідки падіння уламків на Київщині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 12 січня російські БпЛА типу «Шахед» атакували оздоровчий дитячий центр та житловий сектор у Сумах. Виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці.

Джерело: Ракурс


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