Країна-агресор рф вночі атакувала Україну 110 дронами. Фото: ПС

https://racurs.ua/ua/n203082-ukrayinska-ppo-vnochi-zbyla-78-vorojyh-droniv-iz-110.html

Ракурс

Масовану атаку російських безпілотників вночі відбивали українські військові.

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У ніч на 13 січня противник атакував 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ росії. До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Захисники змогли збити 78 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях. Ще 31 ворожий дрон був локаційно втрачений.

Уламки збитих БпЛА у Сумській, Київській, Житомирсткій та Запорізькій області зафіксоване пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту.

Поліцейські показали наслідки атаки «Шахедів» на Київщину. Правоохоронці поінформували, що внаслідок падіння уламків у Київській області пошкоджено чотири приватні будинки, паркан, гуртожиток, приміщення лікарні та чотири транспортні засоби, серед яких автомобіль швидкої допомоги.

Нагадаємо, 12 січня російські БпЛА типу «Шахед» атакували оздоровчий дитячий центр та житловий сектор у Сумах. Виникли пожежі, які ліквідували вогнеборці.