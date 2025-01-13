Агенти ФСБ намагалася підірвати цистерну з пальним. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n203092-rosiyski-agenty-planuvaly-terakt-na-zaliznychniy-stanciyi-u-dnipri-foto.html

Ракурс

Теракт на залізничній станції у Дніпрі намагалися здійснити російські агенти.

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Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції «Укрзалізниці». Двоє диверсантів заклали саморобний вибуховий пристрій на колію, де стояла цистерна. Однак правоохоронці нейтралізували вибухівку, яку фігуранти планували дистанційно активувати. Про це 13 січня повідомила Служба безпеки України.

Зловмисниками виявилося двоє наркозалежних із Дніпра віком 23 і 36 років, які жили у цивільному шлюбі. Гроші на наркотики вони шукали в тематичних Телеграм-каналах, де і потрапили у поле зору спецслужби країни-агресора.

За інструкцією окупантів зловмисники виготовили СВП у власній оселі. А компоненти для вибухівки вони придбали через Інтернет.

Дії правоохоронців кваліфікували за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, російські агенти планували масовий теракт серед військових у Київській області. Четверо агентів рф готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.