Ексгенерал СБУ перед втечею з України у 2022 році скупив елітні квартири в Туреччині, — "Схеми"

https://racurs.ua/ua/n203104-eksgeneral-sbu-pered-vtecheu-z-ukrayiny-u-2022-roci-skupyv-elitni-kvartyry-v-turechchyni-shemy.html

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Ексгенерал СБУ Наумов перед втечею з України напередодні широкомасштабної війни скупив елітні квартири в Туреччині.

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Про це повідомляють «Схеми».

Три квартири Наумова розташовані в елітному житловому комплексі Konak Seaside Premium в районі міста Аланія на узбережжі Середземного моря.

Загальна офіційна вартість придбаного майна згідно з угодою — близько 17,5 млн гривень.

Площа найбільших апартаментів — 185 кв. метрів. Сума угоди склала майже 3,5 млн турецьких лір (понад 7 млн гривень за курсом НБУ початку 2022-го року).

Друга квартира — за 3,1 млн лір (6,5 млн грн) — трохи менша, 115 квадратів.

Площа найменших апартаментів на третьому поверсі ЖК — 70 кв. метрів. Їхня вартість — 1,8 млн турецьких лір (3,7 млн грн).

За даними джерел журналістів, нерухомістю користується сім’я Наумова, поки він сам у Сербії очікує на рішення суду у справі за звинуваченням у відмиванні грошей.

У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості — законним.