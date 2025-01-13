Я був у Києві, а путін - ні, - Байден під час своєї завершальної промови згадав війну росії проти України

https://racurs.ua/ua/n203106-zavershalna-promova-baydena-ya-buv-u-kyievi-a-putin-ni.html

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В останній тиждень на посаді президента США Джо Байден виступив у Держдепі США з завершальною промовою, щоб окреслити найважливіші досягнення його адміністрації у зовнішній політиці.

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путін провалився. Він не зміг зруйнувати Україну, не зміг зруйнувати НАТО, не зміг загарбати значну частину територій. Ми об'єднали 50 країн на підтримку України, ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися, — зазначив він.

За словами Байдена, він був єдиним американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війні без військової присутності США. Він також зауважив, що путін думав, що за три дні захопить Київ, але з того часу саме Байден був у центрі Києва, а не він.

Я перший президент за десятки років, який не передає війну в Афганістані своєму наступнику.

Санкції допомагають стримувати росію. рф втрачає техніку на полі бою, російський рубль переживає непрості часи, — сказав американський президент.

Він нагадав, що супротивники США слабші, ніж коли його алміністрація прийшла до влади чотири роки тому.

США та союзники не можуть дозволити собі відмовитися від підтримки України, — сказав Байден.

Нагадаємо, інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.