Пекельна ніч рашистів - добрі дрони атакували п'ять регіонів рф

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Масова нічна атака добрих БпЛА відбулася у ніч на 14 січня. Жителям п’яти областей росії сьогодні було не до сну.

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Нафтобазу в Енгельсі, яка горіла майже тиждень, знову атакували дрони. Також удару було завдано по заводу «Оргсінтез» в Казані. Вибухи чули у Тамбовській, Воронезькій, Тульскій, Орловській, Ростовській областях.

План «Ковьор» запроваджено в аеропортах Пєнзи, Ульяновська, Казані та Саратова.

У Казані безпілотники атакували хімічне підприємство. Там почалася пожежа — спалахнула газова цистерна, повідомила прес-служба глави Татарстану. За словами місцевих жителів, на місці видно сильну пожежу та дим.

В Олексині в Тульській області внаслідок падіння уламків безпілотників виявлено пошкодження кількох автомобілів та господарських будівель. Брешуть, що збили 17 дронів.

У Саратові та Енгельсі через масову атаку БПЛА школи переведено на дистанційний режим.

В Ростовській області теж було гучно вночі, рапортують, що знищили 14 БпЛА.

У Воронежі трохи поспали, там ПВО московитів збила лише один безпілотник.