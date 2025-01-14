Китайське судно підозрюють в пошкодженні ще одного підводного кабеля на Балтиці

https://racurs.ua/ua/n203117-kytayske-sudno-pidozruut-v-poshkodjenni-sche-odnogo-pidvodnogo-kabelya-na-baltyci.html

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Між Швецією та Литвою було пошкоджено ще один кабель Nordbalt.

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Шведський громадський мовник SVT цитує міністра оборони Карла-Оскара Боліна, який вважає, що пошкодження, ймовірно, завдав китайський корабель Yi Peng 3. Слідчі розслідують інцидент і вважають, що судно зробило це навмисно, оскільки капітана завербували російські спецслужби.

Корабель розірвав і пошкодив кабелі між Швецією і Литвою, Німеччиною і Фінляндією 17 і 18 листопада, коли стояв на якорі приблизно в 160 км від берега.

Те, про що повідомляють шведські ЗМІ, показує, що ми дійсно не можемо вірити у випадковості щодо того, що відбувається в Балтійському морі. Ми повинні дуже серйозно сприймати ці випадки саботажу або спроби саботажу цієї інфраструктури. І це свідчить про те, що необхідна швидка реакція НАТО, щоб захистити інтереси наших споживачів і, по суті, всю нашу інфраструктуру, — заявив Арнолдас Пікзірніс, заступник міністра енергетики Литви.

На саміті НАТО в Гельсінкі 14 січня обговорять диверсії в Балтійському морі та боротьбу з російським тіньовим флотом. Після серії обривів кабелів на дні Балтійського моря представники країн НАТО у регіоні обговорять захист підводної інфраструктури.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також братиме участь у консультаціях у фінській столиці. За інформацією Берліна, на порядку денному стоять такі теми як зміцнення присутності НАТО в Балтійському морі та боротьба з російським тіньовим флотом.