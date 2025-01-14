Екс-посадовець Міноборони поставляв браковані кулемети для ЗСУ. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n203124-eks-posadovec-minoborony-postavlyav-brakovani-kulemety-dlya-zsu.html

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Колишній директор одного з департаментів Міноборони України та двоє керівників державного підприємства поставили ЗСУ браковані великокаліберні кулемети.

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У 2022 році ці посадовці повинні були поставити у бойові підрозділи 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого. Про це Державне бюро розслідувань 14 січня повідомило у Facebook.

Виявилося, що 200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Зброя навіть виходила з ладу після кількох пострілів, бо руйнувалися частини й механізми.

Дії зловмисників призвели до того, що державі було завдано збитків на понад 193 млн грн, а бійці ЗСУ наражали себе на небезпеку при використанні цієї зброї.

Екс-посадовцю Міноборони вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яке призвело до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

А двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114−1 та ч. 5 ст. 191 ККУ).

Нагадаємо, ДБР розпочало слідство щодо ситуації в 155-й механізованій бригаді «Анна Київська». Правоохоронці вивчають факти, викладені у ЗМІ, у межах кримінального провадження, порушеного за ст. 426−1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень) і ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.