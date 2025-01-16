Бойову частину російської ракети X-101 знешкодили на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203176-boyovu-chastynu-rosiyskoyi-rakety-x-101-zneshkodyly-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
На Сумщині неподалік одного із сіл була виявлена збита Силами оборони ворожа ракета, яка не вибухнула під час падіння.
Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщині.
Оглянувши ракету, співробітники управління вибухотехнічної служби сумської поліції встановили, що це російська крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101, котра має бойову частину вагою 400 кг.
Мобільна група вибухотехніків поліції провела знешкодження бойової частини ракети та вивезла її подалі від людських осель для знищення, — розповів начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.
У поліції нагадують — у випадку виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, а особливо бомб, безпілотних літальних апаратів різних типів, ракет або їх частин:
- ні в якому разі не варто підходити близько до них та чіпати;
- перше, що потрібно в такому разі зробити — відійти від знахідки не менше ніж на сотню метрів та повідомити про неї органи влади, військових чи поліцію зателефонувавши на лінію 102.