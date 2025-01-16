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Ракурс
В Сумской области обезвредили сбитую российскую ракету, фото: полиция Сумщины

Боевую часть российской ракеты X-101 обезвредили на Сумщине (ФОТО)

16 янв 2025, 11:56
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На Сумщині неподалік одного із сіл була виявлена збита Силами оборони ворожа ракета, яка не вибухнула під час падіння.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщині.

Оглянувши ракету, співробітники управління вибухотехнічної служби сумської поліції встановили, що це російська крилата ракета класу «повітря — земля» Х-101, котра має бойову частину вагою 400 кг.

Мобільна група вибухотехніків поліції провела знешкодження бойової частини ракети та вивезла її подалі від людських осель для знищення, — розповів начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

У поліції нагадують — у випадку виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, а особливо бомб, безпілотних літальних апаратів різних типів, ракет або їх частин:

  • ні в якому разі не варто підходити близько до них та чіпати;
  • перше, що потрібно в такому разі зробити — відійти від знахідки не менше ніж на сотню метрів та повідомити про неї органи влади, військових чи поліцію зателефонувавши на лінію 102.

На Сумщині знешкодили збиту російську ракету, фото: поліція Сумщини

Источник: Ракурс


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