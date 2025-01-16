Кандидатура Трампа в міністри фінансів США готова продовжити пекельні санкції Байдена проти російської нафти

https://racurs.ua/ua/n203191-kandydat-trampa-v-ministry-finansiv-ssha-gotovyy-prodovjyty-pekelni-sankciyi-baydena-proty.html

Ракурс

Кандидат Дональда Трампа в міністри фінансів США Скотт Бессент закликав до посилення санкцій проти росії.

На його думку, запроваджені адміністрацією Джо Байдена обмежувальні заходи були недостатніми.

Бессент «готовий на 100%" підтримати посилення санкцій проти великих російських нафтових компаній, якщо Трамп підтримає цю стратегію як спосіб покласти край війні в Україні.

Про те, що радники обраного президента Дональда Трампа розробляють масштабну стратегію санкцій як стимулу до мирних переговорів між Україною та рф, раніше писали у Bloomberg із посиланням на джерела.

Ключовими є два підходи: послаблення та посилення санкцій.

Перший підхід може бути застосований, якщо нова адміністрація вважатиме, що завершення війни вже близько.

Цей варіант передбачає, зокрема, видачу генеральних ліцензій та підняття стелі цін на нафту вище 60 доларів/барель.

Натомість більш агресивна санкційна політика щодо росії передбачає посилення вторинних санкцій проти європейських вантажовідправників та азійських покупців, включно з великими компаніями в Індії та Китаї.

Або ж рішучіші дії щодо танкерів, які перевозять російську нафту через данські та турецькі протоки.

Наразі плани команди Трампа перебувають на ранніх стадіях розробки.

В обговоренні стратегії беруть участь деякі з кандидатів у члени його адміністрації, колишні чиновники, які займалися санкціями під час першої каденції Трампа, а також кілька аналітичних центрів консервативного спрямування.