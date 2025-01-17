Адвокатів Навального засудили до ув’язнення в колонії

У росії судили адвокатів опозиціонера Навального, фото: «Медіазона»

https://racurs.ua/ua/n203203-advokativ-navalnogo-zasudyly-do-uv-yaznennya-v-koloniyi.html

Ракурс

У росії трьох адвокатів опозиціонера Олексія Навального Петушинський районний суд Владімірської області засудив до ув’язнення у колонії.

Їх звинувачують в «участі в екстремістській спільноті». Про це сьогодні, 17 січня, повідомило російське видання «Медіазона».

Адвокатів звинувачували в тому, що вони, використовуючи свій статус, регулярно передавали листи опозиціонера з колонії його соратникам, завдяки чому Навальний «продовжував здійснювати функції лідера та керівника екстремістської спільноти».

За словами соратників політика, за Навальним та його захисниками стежили за допомогою прихованих камер під час зустрічей у колонії.

Адвоката Вадима Кобзєва суд засудив до п’яти років та шести місяців колонії, Олексія Ліпцера — до п’яти років, а Ігоря Сергуніна — до трьох років та шести місяців колонії. Провину визнав лише Сергунін, у травні 2024 року він почав «співпрацювати зі слідством». Адвокати Навального перебували під арештом із жовтня 2023 року.

Адвокат Ліпцера заявив, що вирок очікуваний, але захисники планують його оскаржити.

Також під час суду затримали п’ятьох людей — серед них четверо журналістів. Згодом стало відомо, що на затриманих не склали жодних протоколів та не пояснили причини затримання. З них беруть письмові пояснення щодо того, навіщо вони сьогодні приїхали до міста, повертають документи та відпускають по одному.

Навальний перебував за ґратами з початку 2021 року. У серпні 2023 року його засудили до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про «екстремізм». У лютому 2024 року стало відомо, що він помер у колонії.

Джерело: «Медіазона»