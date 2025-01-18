Дональд Трамп почне масштабні рейди проти мігрантів вже на наступний день після інавгурації — The Wall Street Journal.

https://racurs.ua/ua/n203243-reydy-proty-migrantiv-u-ssha-startuut-nastupnogo-dnya-pislya-inavguraciyi-trampa-the-wall.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує провести масштабний імміграційний рейд у Чикаго вже 21 січня.

Рейд триватиме тиждень, пише Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Для проведення операції буде задіяно 100−200 співробітників імміграційної та митної поліції США. Основною їхньою метою стануть нелегальні мігранти з кримінальним минулим, які порушили правила водіння та інші закони, що адміністрація Джо Байдена вважала не надто значними для переслідування.

Чикаго було обрано для рейду з двох причин: у цьому місті велика кількість мігрантів через доволі лояльні правила, крім того, між Трампом і мером міста демократом Брендоном Джонсоном існує давня публічна ворожнеча.

Слідом за Чикаго рейди можуть відбутися в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Денвері та Маямі, пише WSJ.

Трамп ще під час передвиборчої кампанії заявляв, що проведе «наймасштабнішу програму депортації в історії Америки, щоб прибрати злочинців», яку запустить у перший день його повернення в Білий дім. За його словами, у підсумку буде депортовано 15−20 млн мігрантів.