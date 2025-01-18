Праві популісти АдН у Баварії вимагають негайно вислати українців з ФРН

https://racurs.ua/ua/n203245-pravi-populisty-adn-u-bavariyi-vymagaut-negayno-vyslaty-ukrayinciv-z-frn.html

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Баварське відділення правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» закликало вислати українських біженців з країни.

Süddeutsche Zeitung цитає заяву голови фракції АдН в ландтазі Баварії Катрін Ебнер-Штайнер. Вона висловилася за негайну висилку українських біженців, повідомила газета.

У двох програмних документах, ухвалених на нараді АдН 14−15 січня, йдеться про «висилку злочинців та іноземців без права проживання», але про Україну в них немає жодного слова. Однак кореспондент SZ Йоганн Озель, який побував на нараді партії, пише, що Ебнер-Штайнер говорила і про висилку українців.

За словами журналіста, політикиня сказала, що українські біженці мають негайно вирушити на батьківщину, «і вже зараз». Представник АдН заявила, що Україна — велика країна, де «достатньо території», куди можна повернутися. Вона закликала до «масштабної рееміграції», щоб Баварія не була «затоплена одержувачами допомог, які не бажають інтегруватися», і виступила за введення в регіоні «надзвичайної ситуації з біженцями», щоб відмовляти їм у розміщенні.

Нагадаємо, що Ілон Маск підтримав правих діячів та ідеї по всьому світу, в тому числі підтримав ультраправу «Альтернативу для Німеччини» на майбутніх дострокових федеральних виборах, які відбудуться 23 лютого в Німеччині.

Американський підприємець рекламує партію «Альтернатива для Німеччини», яка завжди виступала проти його заводу під Берліном і взагалі бореться з електромобілями. Мільярдер також підтримав британську праворадикальну партію «Реформи Великої Британії», і є припущення, що незабаром він може почати її фінансувати.