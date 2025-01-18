Трамп заявив про запуск власної криптовалюти. Фото: Трамп у соцмережі Х

https://racurs.ua/ua/n203258-donald-tramp-vypustyv-vlasnu-kryptovalutu.html

Ракурс

Новообраний президент США Дональд Трамп запустив власну криптовалюту — мемкоїн $TRUMP.

У перший день користувачам стане доступно 200 млн монет, а впродовж трьох років загальна пропозиція зросте до одного мільярда. Про це повідомляється на сайті криптовалюти та в повідомленні Трампа у соціальній мережі Х.

Прийшов час відсвяткувати все, за що ми виступаємо: перемогу. Приєднуйтесь до моєї спільноти та отримайте свій $TRUMP прямо зараз, — написав майбутній американський президент.

Тим часом видання CoinDesk поінформувлао, що ціни на мемкоїн зросли з кількох центів до 14 доларів менш ніж за шість годин. Це відбулося на тлі загальної плутанини щодо того, чи був токен насправді підтриманий Трампом, чи це був можливий злом акаунту Трампа з фейковим токеном.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп обіцяв зробити Сполучені Штати «криптостолицею планети» та накопичити національний запас біткоїнів. Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїнів у США, подібний до стратегічного резерву нафти. Після цієї заяви ціна криптовалюти Bitcoin оновила свій рекордний рівень й коштувала понад 106 тис. дол.