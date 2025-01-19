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Окупанти створюють ударне угруповання біля Покровська. Фото: «Суспільне»

Окупанти створюють ударне угруповання біля Покровська — ISW

19 січ 2025, 11:19
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Армія рф створює ударне угруповання на південь від Покровська.

Центральне угруповання російських військ зосередило ударне угруповання, яке включає підрозділи 2-ї та 41-ї загальновійськових армій, на південь від міста. Це рішення командування рф вказує на те, що загарбники можуть змінити пріоритети тактичних цілей на Покровському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військові аналітики заявили, що ворог хоче створити умови для використання більш сприятливих напрямків для просування ближче до міста з флангів.

У звіті також йдеться про те, що в тилу Покровського напрямку зараз на відпочинку та відновленні перебувають підрозділи 15-ї та 30-ї мотострілецьких бригад, а також 348-го мотострілецького полку. Тому зараз незрозуміло, на який напрямок окупанти перекинуть ці сили. Однак не виключено, що війська з’являться на південь від Покровська у найближчі тижні.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ інформували, що зараз на фронті найскладніша ситуація саме на Покровському напрямку. Тут російські окупанти йшли 98 разів в атаку, але ці штурми були зупинені українськими Силами оборони.

Джерело: Ракурс


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