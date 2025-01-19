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Ракурс
Прихований склад в окупованому Криму. Фото: «АТЕШ»

Партизани знайшли прихований склад військ рф в окупованому Криму (ФОТО)

19 січ 2025, 10:49
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Українські партизани в окупованому Криму виявили секретний об'єкт російської армії.

Поблизу населеного пункту Федорівка в Сакському районі вони знайшли прихований склад техніки загарбників. На цьому складі окупанти зберігають і ремонтують свою бронетехніку. Про це партизанський рух «АТЕШ» 19 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що раніше цей склад був закинутим, але останнім часом росіяни почали його використовувати через страх перед українськими безпілотниками.

Партизани поінформували, що й надалі ретельно відстежуватимуть дії окупантів і передають актуальну інформацію Силам оборони України.

Прихований склад в окупованому Криму. Фото: «АТЕШ»

Прихований склад в окупованому Криму. Фото: «АТЕШ»

Прихований склад в окупованому Криму. Фото: «АТЕШ»

Прихований склад в окупованому Криму. Фото: «АТЕШ»

Нагадаємо, у районі військового аеродрому «Гвардійське» біля Сімферополя російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони — партизани зафіксували тут безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій. Ці засоби ворог відтягує з інших ділянок фронту, щоб захистити об'єкти в Криму.

Джерело: Ракурс


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