Нові вогневі точки та РЕБ ворога в Криму. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n203149-partyzany-vyyavyly-novi-vognevi-tochky-ta-reb-voroga-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Нові оборонні позиції російської армії виявили в тимчасово окупованому Криму.

Біля населеного пункту ворог облаштовує нові вогневі точки й обладнує їх засобами радіоелектронної боротьби для боротьби з безпілотниками. Таким чином ворог хоче посилити засоби ППО, бо українські дрони успішно вражають військові об'єкти ворога на півострові. Про це рух опору «АТЕШ» 15 січня повідомив у Telegram.

Партизани зазначають, що росіяни намагаються маскувати свої позиції, але від місцевих жителів складно щось приховати. Тим паче, коли в раніше непримітних місцях з’являються блокпости, рухається техніка і військові. Такі об'єкти особливо цікавлять представників українського опору.

В «АТЕШ» додали, що всю інформацію про позиції, переміщення та озброєння разом із детальними координатами вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, у районі військового аеродрому «Гвардійське» біля Сімферополя російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони — партизани зафіксували тут безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій. Ці засоби ворог відтягує з інших ділянок фронту, щоб захистити об'єкти в Криму.