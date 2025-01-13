Окупанти перекинули до Криму нові засоби ППО. Фото: «АТЕШ»

https://racurs.ua/ua/n203086-okupanty-perekynuly-do-krymu-novi-zasoby-ppo-foto.html

Ракурс

Росіяни збільшують кількість ППО на території окупованого Криму.

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У районі військового аеродрому «Гвардійське» біля Сімферополя російські загарбники нарощують сили та засоби протиповітряної оборони. Засоби ППО ворог відтягує з інших ділянок фронту. Про це партизанський рух «АТЕШ» 13 січня повідомив у Telegram.

Зазначається, що це летовище використовується ворогом для базування авіації, забезпечення повітряної підтримки та постачання російських військ на півдні України. У районі аеродрому виявили безліч пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.

Ми відзначаємо, що окупанти перекинули до Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, тим самим оголивши інші ділянки фронту. Це демонструє вразливість їхньої оборони, а також важливість для них військових об'єктів, розташованих у Криму, — зазначили партизани.

Всю інформацію, яку вдалося здобути, вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, українські партизани проникли на територію 28-го арсеналу Військово-космічних сил російської федерації біля населеного пункту Знам’янка-1 у Тамбовській області рф. Там зберігаються ракети, вимірювальна і пускова апаратура та супутники. А персонал виконує завдання зі зберігання та обслуговування діючої та демонтованої техніки космічного призначення.