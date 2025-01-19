Майже 200 боїв відбулося на фронті за добу. Фото: Генштаб

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Бойові дії на фронті в Україні не припиняються — упродовж минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень.

Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Тут українські військові зупинили 98 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Малинівка, Покровськ, Котлине, Звірове, Удачне, Новоандріївка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 19 січня.

Ще 20 разів окупанти намагалися просунутися на Торецькому напрямку. А 19 ворожих атак було зупинено на Новопавлівському напрямку, де найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.

По 11 штурмів ворог здійснив на Лиманському та Краматорському напрямках. Дев’ять атак окупантів відбулося на Куп’янському напрямку, а на Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції Сил оборони.

Два ворожі штурми були зупинені на Придніпровському напрямку, по одному разу росіяни йшли в атаку на Сіверському та Оріхівському напрямках.

Також у Генштабі поінформували, що вчора на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, а ворог завдав п’ять авіаційних ударів п’ятьма керованими бомбами та вчинив 464 артилерійських обстріли, зокрема 18 — із реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України вчора також не припиняли нищити загарбників. Авіація, ракетні війська та артилерія уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві станції ППО, один пункт управління, один склад ПММ, одну станцію РЕБ та ще шість інших важливих цілей противника.

Нагадаємо, російська армія просунулася біля низки населених пунктів Донецької області. У DeepState заявили про деякі успіхи ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки.