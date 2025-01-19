Нелегальних торгівців зброєю затримали в Україні. Фото: СБУ

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Нелегальний продаж зброї в чотирьох областях України припинили правоохоронці.

Протягом доби оперативники СБУ та Нацполіції затримали 15 фігурантів, які намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження. У зловмисників вилучили автоматичну зброю, гранатомети, гранати та вибухівку. Про це 19 січня Служба безпеки України повідомила у Facebook.

У Київській області були затримані 31-річний місцевий житель та чотири його спільники, які торгували «трофейним» озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на Сході. Цю зброю вони продавали через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також на Київщині нейтралізовали ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.

В Одесі силовики затримали ділка, який намагався продати гранати та саморобні вибухові пристрої. У зловмисника вилучили майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД.

А в Чернігові правоохоронці затримали трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

У Луцьку на продажу бойових гарант погорів місцевий житель, який, щоб «замести сліди» вимагав проведення оплати через «анонімні» платіжні системи.

Затриманим вже повідомили про підозру за ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, адвокат з Києва вербував нових агентів для Головного розвідувального управління Міноборони рф, а згодом захищав у судах уже викритих поплічників ворога.