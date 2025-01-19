Соцмережа TikTok знову доступна у США, фото:

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Ракурс

У США робота популярної соцмережі TikTok поновилася через кілька годин після того, як обраний президент Дональд Трамп пообіцяв у перший день у новій посаді підписати відповідний указ.

Про це сьогодні, 19 січня, повідомляє CNN.

У США сьогодні набрав чинності закон, який зобов’язував материнську компанію TikTok — китайську ByteDance — продати платформу до 19 січня. В іншому випадку її чекало блокування, що і відбулося.

Проте приблизно через 12 годин після першого відключення американські користувачі отримали доступ до TikTok у веб-браузері та в додатку, хоча на сторінці все ще відображалося попередження про відключення.

Трамп сьогодні на сторінці у своїй мережі Truth Social опублікував допис про те, що планує видати указ про поновлення роботи TikTok у США після своєї інавгурації, котра має відбутися завтра, 20 січня.

Закон про заборону TikTok передбачає можливість одноразової 90-денної затримки блокування цієї соцмережі, якщо до 19 січня не завершать її продаж. Трамп у своєму дописі заявив про намір відтермінувати заборону соцмережі «щоб ми могли укласти угоду для захисту нашої національної безпеки», тобто продажу її некитайському власнику.

У своєму дописі Трамп заявив, що шукатиме можливість спільного підприємства 50 на 50 між існуючою материнською компанією TikTok — ByteDance — і новим, американським власником.

Він закликав партнерів TikTok дозволити відновити роботу додатку, заявивши, що «указ також підтвердить, що жодна компанія, яка допомагала TikTok не зникнути до мого указу, не нестиме жодної відповідальності».

Американці заслуговують на те, щоб побачити нашу захоплюючу інавгурацію в понеділок, а також інші події та розмови, — наголосив Трамп.

У США TikTok має 170 млн користувачів.

Джерело: CNN