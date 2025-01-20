Трамп напередодні інавгурації пообіцяв закінчити війну в Україні, не вдаючись до деталей

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Дональд Трамп напередодні своєї інавгурації вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти третій світовій війні.

Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на Близькому Сході і не допущу третьої світової війни — і ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього, — це майбутній президент США сказав у виступі перед своїми прихильниками у Вашингтоні 19 січня, не вдаючись у деталі.

Як стверджують джерела телеканалу, обраний президент США хоче зідзвонитися з президентом росії в перші дні після інавгурації, щоб обговорити особисту зустріч у найближчі місяці. Команда Трампа почала працювати над цим питанням ще кілька днів тому, але ці розмови так і не стали конкретними, стверджує CNN. На зустрічі з путіним Трамп нібито хоче покласти край війні в Україні.

Загалом Трамп планує підписати близько 100 виконавчих указів у перші дні перебування на посаді.

Одним із ключових заходів є оголошення національної енергетичної надзвичайної ситуації, що надасть Трампу широкі повноваження для просування виробництва викопного палива. Він планує скасувати обмеження на видобуток енергії, запроваджені адміністрацією Байдена, та відкрити федеральні землі для буріння. Також очікується, що Трамп виведе США з Паризької кліматичної угоди та скасує мандати на електромобілі.

Крім того, Трамп має намір відновити видачу ліцензій на термінали з експорту зрідженого природного газу, призупинені адміністрацією Байдена, та відкрити захищені території на Алясці для буріння.

Ці заходи спрямовані на досягнення «енергетичної домінації» США шляхом дерегуляції та збільшення виробництва викопного палива.