Німецький посол у США жорстко розкритикував Трампа у секретній депеші

https://racurs.ua/ua/n203309-nimeckyy-posol-u-ssha-jorstko-rozkrytykuvav-trampa-u-sekretniy-depeshi.html

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Напередодні інавгурації Дональда Трампа в пресу просочилася депеша від посла Німеччини в США Андреаса Міхаеліса. Дипломат прогнозує «максимальну концентрацію президентської влади за рахунок Конгресу та штатів».

Він вважає, що з боку США зростає можливість односторонніх зовнішньополітичних кроків і військових рішень.

У ньому стверджується, що політика Трампа «загрожує демократичним підвалинам США».

Міхаеліс описує плани Трампа як «перегляд конституційного порядку» з метою концентрації влади у руках президента. У депеші зазначено, що «демократичні принципи будуть значною мірою підірвані», а плани Трампа включають «масові депортації» та «помсту» політичним супротивникам. Особливе занепокоєння викликає передбачуване призначення «лояльних» співробітників на ключові посади у Міністерстві юстиції та ФБР.

Посол також висловив стурбованість співпрацею Трампа з мільярдером Ілоном Маском. У депеші йдеться, що разом вони нібито мають намір обмежити свободу слова у США. Крім того, Трамп планує скасувати автоматичне набуття громадянства дітьми мігрантів, що Міхаеліс називає прикладом обмеження прав меншин.

Міхаелісу 65 років, він працює у Вашингтоні із серпня 2023 року. У 1999−2002 роках він був речником МЗС Німеччини, коли його вперше в історії очолював лідер партії «Зелених» Йошка Фішер.

П’ятисторінковий лист спрямували до Берліна з найнижчим ступенем секретності — «для службового користування». Він викликав критику в тому числі з боку лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, який заявив, що США не потребують моралі з боку Німеччини, і пообіцяв відправити Трампу написаний від руки особистий лист.

Саме Міхаеліс представлятиме Німеччину на інавгурації Трампа, серед інших гостей з Берліна — представники правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» на чолі із співголовою партії Тіно Хрупаллою.