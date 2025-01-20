путін заявив про готовність говорити з Трампом про війну. Фото:

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Диктатор рф володимир путін заявив про готовність країни-агресора говорити з новою адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Воєнний злочинець привітав Трампа зі вступом на посаду президента Сполучених Штатів. І в Москві бачать заяви нового американського лідера про бажання відновити прямі контакти з росією. Про це путін заявив 20 січня під час наради з членами Радбезу рф.

Ми ніколи не відмовлялися від діалогу з будь-якою адміністрацією США. Ми також відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Метою українського врегулювання має бути не коротке перемир’я, а довгостроковий мир, — зазначив він.

За словами диктатора, «мир в Україні має бути заснований на повазі законних інтересів людей, які проживають у цьому регіоні». А діалог Москви із Вашингтоном «повинен будуватися на рівноправній і взаємоповажній основі».

Водночас президент країни-агресора наголосив, що його диктатура продовжить боротися за інтереси свого народу, бо нібито «в цьому полягає сенс СВО».

Нагадаємо, Дональд Трамп напередодні своєї інавгурації вчергове пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти третій світовій війні. Обраний президент США хоче зідзвонитися з президентом росії в перші дні після інавгурації, щоб обговорити особисту зустріч у найближчі місяці.