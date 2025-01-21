У Брюсселі підтвердили, що всі фінансові потреби України на 2025 рік закриті завдяки макрофінансовим механізмам ЄС та G7

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У Брюсселі підтвердили, що всі фінансові потреби України на 2025 рік закриті завдяки макрофінансовим механізмам ЄС та G7.

Про це повідомили віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський, пише «Європейська правда».

Європейські посадовці підкреслили, що Україна повністю забезпечена фінансово у 2025 році — завдяки допомозі з боку Євросоюзу та «Групи семи».

Підтримка з боку міжнародних партнерів України залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла протистояти триваючій агресії, підтримувати макроекономічну стабільність та продовжувати зусилля з відновлення, — розповів Валдіс Домбровскіс.

Анджей Доманський додав, що також покрита частина фінансових потреб на 2026 рік.