Трамп доручив Келлогу завершити війну в Україні. Фото:

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Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.

Роль Кіта Келлога, як спеціального посланця щодо війни в Україні, яка відбувається на тлі серії призначень в адміністрації Трампа, є початковим кроком у мирних переговорах. Самі ж перемовини американський президент хоче сам контролювати. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Водночас державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю CBS Mornings, що Сполучені Штати Америки хочуть таким чином завершити війну рф проти України, щоб вона потім не повторилася через два, три чи чотири роки. Він нагадав, що обіцянка Трампа завершити війну буде пріоритетом та офіційною політикою США.

Конфлікт має бути припинено, і це політика Сполучених Штатів, ми хочемо, щоб його було припинено. Ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти йому припинитись. Ми збираємося зайнятися тим, щоб це припинилося стійким чином, тобто ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім поновився через два, три чи чотири роки. Ми хочемо принести стабільність, — заявив держсек.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у розмові із журналістами в Овальному кабінеті заявив, що Україна за час повномасштабної війни втратила 700 тис. солдатів, в той час як росія — майже мільйон військових.

Джерела: The Wall Street Journal, CBS Mornings