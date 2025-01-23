Національний банк України підвищив облікову ставку

В Україні підвищили облікову ставку

https://racurs.ua/ua/n203407-nacionalnyy-bank-ukrayiny-pidvyschyv-oblikovu-stavku.html

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Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

Про це сьогодні, 23 січня, повідомила прес-служба НБУ.

Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році інфляція сягнула 12%, ціновий тиск зберігається й на початку цього року.

У грудні 2024 року інфляція пришвидшилася до 12% у річному вимірі, що перевищило попередній прогноз НБУ, — розповіли у Нацбанку. — За оцінками НБУ, прискорення інфляції тривало й у січні.

У НБУ зазначають, що на високі темпи зростання споживчих цін впливали такі фактори:

гірші торішні врожаї;

подальше пришвидшення базової інфляції (до 10,7% р/р у грудні), зокрема через стрімке зростання цін на послуги (12,5% р/р у грудні);

водночас в останні місяці певною мірою зростання цін стримувалося зміцненням курсу гривні до євро, що має вагоме значення для українського імпорту.

Попри це, очікування фінансових аналітиків та банків залишаються відносно стійкими.

Завдяки вичерпанню тимчасових чинників цінового тиску та заходам процентної й валютно-курсової політики НБУ інфляція сповільниться до 8,4% у 2025 році та до цілі 5% - у 2026 році, — вважають у Нацбанку.

Втім, у НБУ прогнозують, що в перші місяці 2025 року інфляція, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів нижчих торішніх врожаїв, так і фундаментальних, зокрема тиску з боку виробничих витрат бізнесу.

Інфляція сягне свого піку в II кварталі та із середини року почне знижуватися, — очікують у Нацбанку.

Нагадаємо, до цього облікову ставку Нацбанк підвищував у грудні 2024 року — з 13,0% до 13,5% річних.