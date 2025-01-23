Котирування нафти впали після заяви Трампа про звернення до Саудівської Аравії та ОПЕК

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Котирування нафти впали після заяви Дональда Трампа про звернення до Саудівської Аравії та ОПЕК.

Упродовж хвилин після заяви президента США на форумі у Давосі ціна опустилася щонайменше на долар. Трамп виступав по відео зв’язку.

На ціну нафти впливає і ймовірне послаблення попиту — через уповільнення економіки Китаю, масований перехід автопарку цієї країни на електромобілі та негативні сигнали про стан світової економіки.

Головні тези виступу Трампа на Міжнародному економічному форумі:

Президент США заявив, що Саудівська Аравія інвестуватиме шість мільярдів доларів у американську економіку:

Ми будемо домовлятися, щоб Саудівська Аравія знижувала ціни на нафту. Якщо ціни знизяться, то війна між росією та Україною припиниться.

Інша теза стосувалася видатків на оборону у НАТО.

Я хочу попросити всі країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5%. Раніше ця планка складала 2%, але деякі країни не платили навіть цього.

Ми знизимо податки у США до найнижчого рівня у світі, щоб залучити іноземні інвестиції.

Президент США сподівається, що Китай допоможе зупинити війну росії проти України. Про це Трамп говорив телефоном зі Сі Цзіньпінем.

Також Трамп заявив, що «США хотіли б скорочувати виробництво ядерної зброї». Цю ідею запропонували і російській, і з китайській стороні.

Трамп вчергове наголосив, що хоче досягти домовленості про припинення війни між рф та Україною:

Я хотів би найближчим часом зустрітися з путіним… Чи закінчиться війна цього року? Запитайте росію. Україна готова до угоди.

Трамп у промові також заявив, що він спробує «деядернізувати» ядерні держави, зменшивши кількість ядерних боєголовок: