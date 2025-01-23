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Ракурс
Російські суди почали оголошувати вироки за мародерство на Курщині

Російські суди почали оголошувати вироки за мародерство на Курщині

23 січ 2025, 20:57
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Курський гарнізонний військовий суд оголосив перший у росії вирок російському ж військовому у справі про мародерство.

Як пише «Медіазона», винним у мародерстві визнали військовослужбовця Станіслава Лопатіна. На який термін його засудили Лопатіна — невідомо.

Справа Лопатіна надійшла до суду в листопаді 2024 року. Вирок йому ухвалили 15 січня.

Про мародерство російських військових під час операції ЗСУ в Курської області розповідали жителі прикордонних районів, яким довелося залишити свої будинки через бої.

Згодом журналісти помітили вирок Микиті Соболєву, якого визнали винним у мародерстві у великому розмірі.

Як і у випадку з Лопатіним, невідомо, який термін отримав Соболєв. Покарання за його статтею становить від трьох до 12 років позбавлення волі.

Про мародерство російських військових під час вторгнення ЗСУ у Курську область розповідали мешканці прикордонних районів. Влада спочатку називала ці повідомлення «інформаційним вкиданням з боку спецслужби противника», але потім визнала «факти мародерства як серед цивільних осіб, так і військових».

Міністр транспорту росії та колишній губернатор Курської області Роман Старовойт визнав факт мародерства серед російських військових у селах Глушковського району. Про це повідомляло «Радіо Свобода» 15 листопада.

З приводу мародерства. Учора обговорювалося на нараді із силовими відомствами. Є факти мародерства як серед цивільних осіб, так і військових… Є факти, що награбоване відправляється через служби доставки, — сказав він на зустрічі з жителями Глушковського району.

Після цих слів Старовойта у залі почали аплодувати.

Джерело: Ракурс


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